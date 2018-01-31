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Bursa maçına Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Bursaspor - Beşiktaş maçı öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarma kararı aldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
Bursa maçına Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor, Cuma günü Beşiktaş’ı konuk edecek. Maç öncesi yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında her iki kulübün anlaşması nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alınmaması kararlaştırıldı.

Süper Lig’de 2 Şubat Cuma akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor - Beşiktaş maçı öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarma kararı aldı. Maçla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda 3 bin polis memuru ile 600 özel güvenlik görevlisinin maçta hazır bulunmasına karar verilirken, iki kulübün anlaşmış olması nedeniyle Beşiktaş taraftarı stadyuma alınmaması öngörüldü.

Ayrıca maçtan bir gün önce Bursa’ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen karşılaşmada Bursaspor taraftarının da tribünleri doldurması bekleniyor.

Son Güncelleme: 31.01.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBursasporTaraftar
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