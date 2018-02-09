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Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek

Dünyanın heyecan veren ilk 10 stadyumu arasında gösterilen Timsah Arenanın yeri için Bursa Büyükşehir Belediyesi faiziyle birlikte 41 milyon TL ödemeyi kabul etti.

09 Şubat 2018 Cuma 09:53
Bursa Büyükşehir Belediyesi Timsah Arena için 41 milyon TL ödeyecek

Her ne kadar resmi adı Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu olsa da Bursaspor taraftarının ’Timsah Arena’ olarak adlandırdığı stadyumun kurulduğu alanın büyük bölümü Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne aitti. Ancak, bölgede kamunun yanı sıra şahıs arazileri de bulunuyordu. Arazi sahiplerinden bazılarıyla anlaşma sağlanırken Şenay Çoruh isimli yer sahibi ile anlaşma yapılmadan inşaata başlandı. İnşaatın yükselmesiyle birlikte bedel tespiti ve el atma davası açan Şenay Çoruh, davayı kazandı. Mahkeme Çoruh’a, belediyenin 30 milyon ödeme yapmasına karar verdi. Büyükşehir Belediyesi bu karara itiraz etti. Ancak dava karara bağlandığı için üzerine her ay faiz bindi. Arazi sahibi Şenay Çoruh ile Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde anlaşarak fiyatta uzlaşmaya gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şenay Çoruh’a daha önce itiraz ettiği 30 milyon için faiziyle birlikte 41 milyon lira ödemeyi kabul etti.

Son Güncelleme: 09.02.2018 10:25
Anahtar Kelimeler:
BursasporTimsah ArenaBursa Büyükşehir Belediyesi
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