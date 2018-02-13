Burak Yılmaz'ın yokluğunda Trabzonspor tatsız

Spor Toto Süper Lig’de, sahasında ağırladığı Göztepe ve deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçlarında sahadan golsüz beraberliklerle ayrılan Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ın yokluğunda sessizliğe büründü. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz’ın yokluğunda Karadeniz ekibi gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı toplam 5 lig müsabakasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, ligin ilk yarısında Göztepe’ye 3-2 mağlup oldu. Kayserispor, Göztepe ve Gençlerbirliği ile ise 0-0 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 6 puan alıp, 9 puan kaybeden Trabzonspor, zirve yarışının uzağında kaldı.

KRALLIK YARIŞINDA İDDİALI

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, son iki haftadır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalsa da gol krallığı sıralamasında Galatasaraylı Gomis ile ilk sırada yer alıyor Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu forma giydiği 16 maçın 11’inde gol yollarında etkili oldu. Burak, Gençlerbirliği, Beşiktaş, T.M. Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor maçlarında gol kaydedemedi. Karadeniz ekibi ligde 17 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada bulunan Burak Yılmaz’ın gol attığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan topladı. Bordo-mavililerin ligde topladığı 33 puanın 20’sinde golcü oyuncunun katkısı bulunuyor.

TRABZONSPOR’DA 10 OYUNCU GOLLE TANIŞTI

Trabzonspor ligde oynadığı son 5 maçta 4 gol attı. Söz konusu goller ise Burak Yılmaz’dan geldi. Bordo-mavililer son 5 maçta Kardemir Karabükspor’a (1), Atiker Konyaspor’a (2), Fenerbahçe’ye (1) gol atarken, Burak’ın olmadığı Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamadı. Takımın diğer golcüleri N’Doye 7 haftadır suskunluğunu korurken, Rodallega ise 6 haftadır golle tanışmadı.