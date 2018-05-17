Buffon Juventus’u bırakacağını açıkladı

Juventus’un efsane kalecisi Gianluigi Buffon, gelecek sezon siyah-beyazlı kulüpte olmayacağını açıkladı.

İtalya’da bir devir sona eriyor. Juventus’un deneyimli file bekçisi Gianluigi Buffon, gelecek sezon Juventus forması giymeyeceğini söyledi. 40 yaşındaki deneyimli eldiven yaptığı açıklamada, "Beni şampiyon yapan Juventus’tur. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde başka bir takıma gitme konusunda Juventus’un gösterdiği anlayışa teşekkür ediyorum" dedi.

Tecrübeli kaleci, 2001 yılından beri formasını giydiği Juventus’ta 655 müsabakada forma giydi. Buffon, Juventus kariyerinde 9 Serie A şampiyonluğu yaşadı.

(İHA)