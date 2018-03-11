Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Ligi ilk 3 içinde bitirip bu sezon şampiyon biz olacağız” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 98-91’lik sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzsonspor’un çok iyi bir direnç gösterdiğini aktaran Ataman, “Trabzonspor’u kutluyorum çok güzel direnç gösterdiler. Her ne kadar ligde play-off sınırında olmasa da ligin en çok sayı atan takımı. Biz de istediğimiz sertlikte başlayamayınca o boş şutları buldular. Özellikle kısaları 19-18 sayı attı ve bugün kısalardan ciddi dış atışı isabeti yakaladılar. İkinci yarı daha iyi savunma yaptık 15 sayı geri düştükten sonra savunmamızı sertleştirip tempoyu arttırdık. Zor da olsa maçı kazanmayı başardık. Basamaklardan tırmanıyoruz sonuçlara baktığımızda ligde 3. takımla aynı galibiyet sayısındayız. Ligi ilk 3 içinde bitirip bu sezon şampiyon biz olacağız” şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)