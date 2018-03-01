“Bu şartlarda berabere kalmamız büyük şans”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 biten Beşiktaş maçının ardından konuştu. Futbol için sağlıksız bir ortam olduğunu söyleyen Kocaman, “Bu şartlarda berabere kalmamız şanstı. Hakem Alper ve Volkan’ın kırmızı kartlarında yüzde 100 haklıydı. Ancak taraftarlar hem bana hem Şenol Güneş’e sürekli küfür etti. İkimiz de takımlarımızın hakkını savunduk. Neden küfür ediliyor” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendirmeyeceğini söyleyerek sözlerine başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Maç değerlendirmesi yapmayacağım çünkü oyundan bahsetmenin anlamı yok. İlk maçta da aynı şekildeydi. Acayip bir şey oluyor. İnanılmaz sertlikler, büyük tolerans. İlk maçı da bu şekilde kaybettik. Büyük şans beraberlik. İnanılmaz şeyler oluyor. 2 tane en tecrübeli hakem. Maçın gidişatına bakıldığı zaman 2 oyuncu değişikliği oldu. Volkan son derece tecrübeli bir oyuncu. Benim oynadığım oyunun çok daha fazlasını sadece Fenerbahçe’de oynamış oyuncu. Bu gerilimli maçları da biliyor. Oyuncu değişikliği için biraz daha beklemek zorundaydım. Kaleciyi değiştirmek de bu işlerdeki sıkıntılı süreçlerdendir. Birkaç oyuncu daha vardı değiştirebileceğim. Ama yüzde 100 haklı hakem. Alper’i de Volkan’ı da atmakta hakem yüzde 100 haklı” ifadelerini kullandı.

“BU STATTA MAÇ YAPMAK ZOR”

Yaşanan olaylara itiraz etmemenin mümkün olmadığını söyleyen Aykut Kocaman, “Sakin kalmaya, ortamı germemeye çalışıyorsun ama mümkün değil. Fazla girmemek istiyorum, ağzımdan çıkacak kelimeler beni bağlayacak sonrasında. Bu statta maç yapmak zor. Bir takım sıkıntılara itiraz etmesen, oyuncu grubunu kim koruyacak? Etsen de bu sefer farklı bir durumda oluyorsun. Uydurma fauller, olağanüstü sert hamleler. Beşiktaşlılar çok rahattı. Kimseyi rahatsız etmeden hakkımızı aramaya çalışıyoruz” dedi.

Maçtan sonra tribüne gitmesiyle ilgili konuşan Kocaman, “Durum tribüne gitmemi gerektiriyordu. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bir süre 10 kişi, sonra 9 kişi. Yürekten mücadele eden bir grup vardı sahada. Bir taraftan rakiplerle mücadele ediyoruz, bir taraftan da kendi içimizle mücadele ediyoruz. Fenerbahçe’de bütünlüğün olduğunu söylemek zor. Taraftar-oyuncu bütünlüğünü sağlamamız gerekiyor. Bu ortamda şampiyon olmamız zor. Giresun maçından sonra da söyledim, şampiyon olmamız zor diye” diye konuştu.

“SUYA YAZI YAZIYORUZ. NE DİNLEYEN VAR NE CEVAP VEREN”

Takımın 3 gün içinde nasıl toparlandığıyla ilgili sorulan bir soruyu cevaplayan Aykut Kocaman, “Ben düzene inanan birisiyim. İnişler çıkışlar olacaktır ama sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. 3 gün önceki maça kadar 21 maç yenilmemiş bir takım bu. Beraber yarıştığımız takımların çok mağlubiyeti var ama 21 maç sonra aldığımız yenilgi her şeyi silbaştan durumuna getiriyor. Anlayamıyorum ben bunu. Düzene inanıyorum. Düzeni çok iyi kuramadık, bugünkü davranış biçimleri olarak söylüyorum bunu. Bir maçtan sonra diğer maçta aynı düzeni korumak için, yapay şekilde ’Koçum, aslanım’ diyerek gaz vermeye inanmıyorum. Bizim asıl sıkıntımız Akhisar maçı. Kendi TV’mizde bile bunu söylememiz gerekiyor. 2 gün sonra çıkıp oynayacağız. Ortada zorunluluk varsa başımızın üstüne. Buna ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne de biz itiraz ederiz. Beşiktaş’la 3 gün önce maç yaptık. Çarşamba günü oynasaydık. Ama suya yazı yazıyoruz, ne dinleyen var, ne cevap veren” dedi.

“HEM BANA HEM ŞENOL GÜNEŞ’E KÜFÜR EDİLİYOR. HAKKIMIZI ARAMAYALIM MI?”

Böyle bir ortamda hocalık yapmanın çok zor olduğunu sözlerine ekleyen Kocaman, “Hayatımda ilk defa maçı anlatmadan konuşmaya başladım. Çünkü anlatacak bir şey yok. Buradaki seyirci bana küfür ediyor, bizim seyirci diğer hocaya küfür ediyor. Bana ya da Şenol Güneş’e neden küfür ediliyor anlamıyorum. Ben de, Şenol Güneş de takımının hakkını savunacak tabii ki. Sadece haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. Acayip bir yere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Çok net görünüyor fotoğraf. Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van’daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş’a, ne Fenerbahçe’ye, ne Trabzonspor’a ne de başka takıma faydası olmayacak” açıklamasını yaptı.

“DEVRE ARASINDA BİR PROBLEM OLMADI”

Devre arasında koridorlarda futbolcular arasında olayların çıktığına dair sorulan soruyu yanıtlayan Kocaman, “Devre arasında bir şey olmadı. Geçerken bir temas oldu, ben de tam merkezindeydim. Bir sıkıntı olmadı koridorda” dedi.

Yaşanan olayların nasıl düzeleceğiyle ilgili olarak konuşan Aykut Kocaman, “Teknik direktörlük bir şey değil bu. Her şeyi yapanın yanına kar kaldığı bir düzen bu” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol /İHA)