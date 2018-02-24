Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Veysel Sarı’nın gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun seyrinin değiştiğini söyleyerek, “Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz" dedi.

24 Şubat 2018 Cumartesi 19:16
“Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Veysel Sarı’nın gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun seyrinin değiştiğini söyleyerek, “Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz" dedi.

Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, galibiyet için geldiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ve Kasyerispor’u da oynadıkları futbol için kutladığını söyledi. Bu maçı unutup tekrar coşkulu anlara geri dönmek istediklerini ifade eden Özdeş, şöyle konuştu:

“Bugün kaybettiğimiz için üzgünüm. Geçen hafta Galatasaray’ın oynadığı formatta oynadı Kayserispor takımı. Oyuna başlarken kornerden bir gol bulduk. Ardından direkten dönen bir topumuz var, ikinci golü bulabilecekken. Daha sonra final paslarını veremediğimiz, yine ikinci golü yakalayabileceğimiz anlar oldu. Bugün bizim yarı sahamızda çok ortayla üzerimize geldiler ve bunu iştahla ve doğru yaptı. Belki de yan ortaları savunamadığımız tek topta da 1-1’lik gol oldu. İkinci yarı orta sahada daha fazla pas yapmanın değeri bizim için önemliydi. İkinci yarı daha sağlıklı ön tarafa çıkmaya başladık. Bizim için oyun güvenli giderken gördüğümüz kırmızı karttan sonra oyunun seyri değişti. Bence ikinci sarı kart doğruydu. Kayseri takımı baskısını daha da artırdı. Kalan bölümde gol bulabilmek için ben de iki forvet ve arkalarında Bernard ile cevap verdim. Golü kovalarken basit, olmayan bir penaltı pozisyonuyla 3-1 geriye düştük. Oyun ondan sonra bizim için kırıldı. 3-2 olduktan sonra futbol o kadar ciddi bir oyun ki iki arkadaşımız birbirine bıraksa buradan 3-3 ile ayrılacaktık. Bugün Kayserispor’un oynadığı oyunu kutluyorum. Benim takımım da buraya kazanmak için geldi. 10 kişi kaldığımızda da bu tutumu sürdürmek istedik ve devam etmek istedik. Herkesin bir hedefi ve hayali var. Kayserispor 5. sıradaki yerini bırakmak istemiyor. Biz de o seviyelere ulaşmak için mücadele ediyoruz. Bunu da son haftaya kadar sürdürmek niyetinde takımım. Bunu unutup tekrar coşkulu anlarımıza geri döneceğiz.”

(Turan Bulut - Cem Atakan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”
”Hiç beklemediğimiz bir sonuç oldu”
”Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk”
”Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk”
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam
Trabzon galibiyeti hatırladı
Trabzon galibiyeti hatırladı
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
İlk yarıda tek gol
İlk yarıda tek gol
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim