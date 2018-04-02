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“Bu galibiyetin bize katkısı olacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Bu galibiyetin bize katkısı olacak” dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:34
“Bu galibiyetin bize katkısı olacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Bu galibiyetin bize katkısı olacak” dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Zaten dezavantajlı bir durumdayız. Özellikle üst sıradaki 3 takımdan puan olarak gerideyiz. Ortalama 13 puan fark vardı bu üç takımla. Rakiplerimiz bir gün iki gün evvel ki maçlarını kazanmışlardı, toplam 9 puan daha eklendi ve puan farkı çok daha büyüdü. Bugün olmak ya da olmamak maçına çıkıyorduk. Spordaki en sıkıntılı şeylerden bir tanesiydi. Rakibimiz Trabzonspor’un kaybetmesiyle bizi yenebilmeleri takdirde iyi bir pozisyona sahip olacaktı. Ayrıca Kayserispor’un ligin en düzenli takımlardan bir tanesi olmasıydı. Özellikle saha yerleşimi, atak organizasyonları ligin en düzenli takımlarından biri olması zorlayıcı faktörlerdi” ifadelerini kullandı.

“BU GALİBİYETİN BİZE KATKISI OLACAK”

Kocaman, “Maçın sonunda şunları çok net söylemek mümkün; bizim beklediğimizin çok üstünde bir skorla ve beklediğimizden rahat bir maç oynadık. Maçın başında bulduğumuz ilk pozisyonda skoru bulmamız, ardından Aatif’ın golüyle iki farkı yakalamamız psikolojik olarak sahada bizi rahatlatan en önemli faktör oldu. Şu anda şampiyonluk için kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremizin olduğu gözükmüyor. Galatasaray sahasında Başakşehir ve Beşiktaş ile oynayacak. Kalan 7 maçın 2 tanesinde rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Bize bu maçın çok katkısı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

(Ali Göç - Turan Bulut - Cem Atakan /İHA)
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