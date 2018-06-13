Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Biz eğrileri doğru yere getirdik"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA yetkilerinin ilk görüşmede, kendilerinin en riskli kulüp olduğunu söylediğini belirterek, "Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarımızla birlikte yaptık" dedi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 22:14
"Biz eğrileri doğru yere getirdik"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA yetkilerinin ilk görüşmede, kendilerinin en riskli kulüp olduğunu söylediğini belirterek, "Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarımızla birlikte yaptık" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz UEFA kararı sonrası beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

Cengiz; "Biz asla moralimizi bozmadık ve bu 4 ay içerisinde UEFA ile sürekli görüştük ve UEFA yetkilileri bizim verdiğimiz sözlerimizi tuttuğumuzu net olarak gördü. UEFA’ya ilk gittiğimizde yüzümüze tokat gibi vurulan bir söz vardı. Daha önce UEFA’ya taahhüt ettiğimiz miktar üç yılda toplam 5 milyon Euro’ymuş. Oysa bizim net zararımız 147 milyon Euro olarak oluşmuş. UEFA yetkilileri ilk görüşmemize ’Masamızdaki en riskli kulüp sizsiniz!’ diye başlamışlardı. Fakat biz eğrileri doğru yere getirdik. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaptık. Biz sadece doğru anlattık. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon Euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 Milyon Euro’ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık" dedi.

"İTALYANLAR NAGATOMO’NUN FİYATINI İKİ KATINA ÇIKARDI"

Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Nagatomo’nun kulübüyle görüşüldü. Bizim verdiğimiz rakam, yapılacak fedakarlığın en üst rakamıdır. İsteğimizi İtalyanlar da hissetti ve verdiğimizin neredeyse 2 katı rakamla karşımıza çıktılar. Nagatomo, açık ve net G.Saray’ı istediğini kulübüne söyledi" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Doğuş’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Doğuş’a tebrik
Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı
Potada şampiyon Fenerbahçe Doğuş
Potada şampiyon Fenerbahçe Doğuş
Ve Fenerbahçe şampiyon
Ve Fenerbahçe şampiyon
Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi
Galatasaray, UEFA anlaşmasını KAP’a bildirdi
Fikret Orman: "Oğuzhan imzaladı
Fikret Orman: "Oğuzhan imzaladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim