Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak”

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımda çok önemli hücum oyuncularının olduğunu belirterek, “Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacaktır. Dubai kampı benim için iyi oldu, takım arkadaşlarımı tanımaya başladım” dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:45
“Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak”

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımda çok önemli hücum oyuncularının olduğunu belirterek, “Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacaktır. Dubai kampı benim için iyi oldu, takım arkadaşlarımı tanımaya başladım” dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Takımda hücum hattında çok önemli oyuncuların olduğunu belirten Tosun, “Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson, Wayne Rooney, Oumar Niasse, Dominic Calvert Lewin ve Yannick Bolasie ile oynamak çok önemli ve harika. Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacaktır. Dubai kampı benim için iyi oldu, takım arkadaşlarımı tanımaya başladım. Antrenörler benim oyunumu geliştireceğini düşünüyorum. Teknik direktör, antrenörler ve takım arkadaşlarım bana destek oluyor” diye konuştu.

“BRIGHTON MAÇINA ODAKLANMALIYIZ”

Bu hafta ligde mağlup oldukları Burnley maçını geride bırakmaları gerektiğini söyleyen başarılı futbolcu, “Artık Brighton maçına odaklanmalıyız. Goodison Park’ta seyircimizin önünde oynayacağız. Zor bir maç olacak ama iyi performans sergileyerek, umuyorum üç puanı alacağız” şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı
Ersun Yanal: Süper lig sınıfta kaldı
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor
Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor
Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde
Real Madrid ve Liverpool çeyrek finalde
Ümraniyespor deplasmanda kaybetti
Ümraniyespor deplasmanda kaybetti
"Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz"
"Hataların asgariye düşürülmesini istiyoruz"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim