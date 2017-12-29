Beykozspor'un Kelle İbrahim Stadı ayağa kaldırılıyor

Türk sporunun köklü kulüplerinden Beykozspor’un Kelle İbrahim Stadı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in girişimleri ve gayretiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Başkan Çelikbilek ve ekibi stad inşaatını yerinde inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beykoz Belediyesi arasında imzalanan protokolle inşaatı tüm hızıyla süren Beykoz Kelle İbrahim Stadı, uzun vadede büyütülmek üzere 1750 kişilik kapasitesi, modern mimarisi ve eski ruhuyla Beykozlu taraftarlara hizmet edecek.

18 dönüm alan üzerine inşa edilen stadın zemin katı 350 m2, 1. katı 387 m2, 2. katı 301 m2, çatı katı 282 m2, misafir tribün altı 100 m2, toplam inşaat alanı 1536 m2 olacak. Stadın yanı sıra 1 adet antrenman sahası, idari bina, ev sahibi ve misafir soyunma odaları, otopark alanı, ev sahibi ve misafir otobüs park alanı, gişeler de tüm hızıyla yapılıyor. 1. Lig standartlarında yapılan stad inşaatının, takımın lig yükselmesi durumunda standartların ve kapasitesinin artırılacak şekilde yürütüldüğü bilgisi verildi.

Başkan Çelikbilek: “Beykozspor’u Süper Lige çıkartacağız”

Stad inşaatı hakkında konuşan Başkan Çelikbilek, “Stadın yıkımını yapmış ve yenisini yapacağımızın sözünü vermiştik. Vakıflara gidecekti,150 bin TL’lik kirasını ödeyerek stadının vakfa gitmesini engelledik ve Beykoz Belediyesi bünyesine aldık. Beykoz Belediyesi ve TFF arasında yapılan protokolle sahanın temellerini attık. İnşallah Kelle İbrahim Stadı yeni binası, sahası ve çevresiyle çok anlamlı olacak. Burası birinci, ikinci ve üçüncü amatörde, bal liginde oynayanlara biraz büyük gelebilir. Buraya Süper Lig’de oynayan bir takım yaraşır ve inanıyorum ki, Beykozspor Süper Lig’de oynayacaktır. Hemen olmaz ama Beykoz Spor’u Süper Lig’e çıkartacağız. Saha sözümüzü tuttuk. Stadımız 1750 kişilik olacak ve Allah izin verirse Haziran’da tamamlanmasını planlıyoruz. Beykoz’umuza, Beykozspor’umuza hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.