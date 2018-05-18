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Beşiltaş Tosic’i KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic’in transferi için Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:22
Beşiltaş Tosic’i KAP’a bildirdi

Beşiktaş, Sırp futbolcusu Dusko Tosic’in transferi için Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Bir süredir Çin Süper Ligi ekipleriyle görüşme halinde olduğu iddia edilen Tosic için resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlıların deneyimli savunmacısı Dusko Tosic’in transferi için Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou ile görüşmelere başlandığı açıklandı. Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbolcu Dusco Tosic’in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)
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