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Beşiktaş’tan Ali Koç’a tebrik mesajı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kongresi’nde Başkan seçilen Ali Koç için resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayınladı.

03 Haziran 2018 Pazar 21:40
Beşiktaş’tan Ali Koç’a tebrik mesajı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kongresi’nde Başkan seçilen Ali Koç için resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayınladı.

Fenerbahçe’de gerçekleşen kongrede Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük sağlayarak başkan seçilen Ali Koç için Beşiktaş, internet sitesinden tebrik mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Ali Koç’un Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK."

(Bozhan Memiş/İHA)
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