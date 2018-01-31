Beşiktaş’ta Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı

Vodafone Park’ta Başkan Fikret Orman’ın da katıldığı törende kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzalayan iki isim de çok mutlu olduklarını dile getirdi. Törende konuşan Başkan Orman ise, şampiyonluğa inancının tam olduğunu belirtti. Orman, “3 sene üst üste şampiyonluğu tarihimizde bir kez yaptık. Önümüzdeki 2. şansımız. Bundan sonra da 4 kez üst üste şampiyonluk hedefine yaklaşmış oluyoruz. 3,5 aylık süreç var. Birbirimize kenetlenerek taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum” dedi.