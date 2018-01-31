Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119940
ALTIN
162.060
DOLAR
3.7529
STERLİN
5.3155
EURO
4.6732
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Beşiktaş’ta Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı

Beşiktaş’ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
Beşiktaş’ta Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı

Vodafone Park’ta Başkan Fikret Orman’ın da katıldığı törende kendilerini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeleri imzalayan iki isim de çok mutlu olduklarını dile getirdi. Törende konuşan Başkan Orman ise, şampiyonluğa inancının tam olduğunu belirtti. Orman, “3 sene üst üste şampiyonluğu tarihimizde bir kez yaptık. Önümüzdeki 2. şansımız. Bundan sonra da 4 kez üst üste şampiyonluk hedefine yaklaşmış oluyoruz. 3,5 aylık süreç var. Birbirimize kenetlenerek taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum” dedi.

Son Güncelleme: 31.01.2018 15:55
Anahtar Kelimeler:
Vagner LoveCyle LarinBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig’de 10 takımda 22 teknik direktör görev aldı
Süper Lig’de 10 takımda 22 teknik direktör görev aldı
Trabzonspor’da Burak Yılmaz en az 2 maç yok
Trabzonspor’da Burak Yılmaz en az 2 maç yok
Ozan Tufan Crystal Palace’ta forma giyecek
Ozan Tufan Crystal Palace’ta forma giyecek
Başkan Aziz Yıldırım’dan ‘Mehmet Ali Aydınlar’ açıklaması
Başkan Aziz Yıldırım’dan ‘Mehmet Ali Aydınlar’ açıklaması
Başakşehir bu sezon rakip ağlara 39 gol bıraktı
Başakşehir bu sezon rakip ağlara 39 gol bıraktı
Beşiktaş’tan Vagner Love için görüşmelere başladı
Beşiktaş’tan Vagner Love için görüşmelere başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim