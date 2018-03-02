Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular antrenmanı salonda yapılan streching çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, pas çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)