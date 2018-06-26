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Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yerin sezon öncesi bugün Ümraniye’de toplanacak olan Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor.

26 Haziran 2018 Salı 12:49
Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Yerin sezon öncesi bugün Ümraniye’de toplanacak olan Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde saat 19.00’da toplanacak olan Beşiktaş, sağlık kontrollerine devam ediyor. Dün başlayan kontroller, bugün Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile devam etti. Futbolcuların yanı sıra antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana da sağlık kontrolünden geçen isimler oldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular ile antrenörler; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)
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