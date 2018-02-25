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Beşiktaşlı yöneticilerden galibiyet açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe karşısında ikinci yarı çok iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, "Ofsayttan yediğimiz gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao’nun kırmızı kart görmemesine rağmen 3-1 kazandık. İnşallah ligin sonunda kupayı kaldırırız” dedi.

25 Şubat 2018 Pazar 22:09
Beşiktaşlı yöneticilerden galibiyet açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe karşısında ikinci yarı çok iyi bir oyun oynadıklarını belirterek, "Ofsayttan yediğimiz gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao’nun kırmızı kart görmemesine rağmen 3-1 kazandık. İnşallah ligin sonunda kupayı kaldırırız” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: İNŞALLAH LİGİN SONUNDA KUPAYI KALDIRIRIZ

Siyah-beyazlı takımın özellikle ikinci yarıda oynadığı oyunu ileriye dönük bir mesaj olarak değerlendiren Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, “İlk yarıya göre ikinci yarı daha iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Gerçek Beşiktaş futbolunu seyrettik. Bu bizim için ileri dönük bir mesaj. Bunun için çok mutluyum. Ofsayttan yediğimiz gol, verilmeyen bir penaltı ve Fernandao’nun kırmızı kart görmemesine rağmen 3-1 kazandık. Burada ilahi takdire inanmak söz konusu olamaz. Daha lige çok maç var. Fenerbahçe maçı keyifli bir andı. İnşallah ligin sonunda kupayı kaldırırız. Ayrıca Quaresma da Beşiktaş için çok büyük ve kıymetli bir oyuncu. Takıma çok katkı verdi” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: BUGÜN HERKESİ YENDİK

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe karşılaşmasından önce algı operasyonlarına maruz kaldıklarını söyleyerek, “Önümüzde çok yol var. İkinci yarıda çok güzel bir oyunla galibiyeti hak ettik. Hocamızı, ekibini ve oyuncularımızı kutluyorum. İlahi adalet var. Maçtan önceki algı operasyonlarıyla ilgi her zaman duruşumuz, nazik ve Tür k futbolunun ileri gitmesi için o şıklıkla konuşuyoruz. Bugün herkesi yendik. Hakkımızla galip geldik. İnşallah sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRKMEZGİL: ALGIYA RAĞMEN EZE EZE GALİP GELDİK

Fenerbahçe karşısında ikili averajı lehlerine çevirdiklerini söyleyen Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ise, “Teknik direktörümüzü ve oyuncuları yürekten kutluyorum. Algıya rağmen bu takım eze eze galip gelebiliyormuş” dedi.

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/İHA)
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