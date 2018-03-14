“Beşiktaş’ın ligde şampiyon olacağına eminim”

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş karşısında müthiş bir atmosferde oynadıklarını söyleyerek, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

3-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Beşiktaş’ın sahasında bu sezon hiç yenilmediğini söyleyen Heynckes, “Beşiktaş şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nde sahasında 1 maç bile kaybetmedi ve grubu namağlup tamamladılar. İlk maçtan sonra da bunu söyledim. Çok iyi bir takımlar ve bugün bunu gösterdiler. Seyircilerinin önünde iyi futbol sergilediler, hücum futbol oynadılar. Ben bunun rahat bir galibiyet olduğunu düşünmüyorum. İlk maçı 5-0 kazansak da ikinci maçı ciddi oynamamız gerektiğini söylemiştim. 2-0’dan sonra takımın biraz rahatlamasını normal olarak değerlendiriyorum. Burada 3 gol atmak kolay değildi. Burada kazanmak da kolay değildi. Bu bizim ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Çok kolay bir durum değildir. İlk maç sonrası erken bir gol yemiş olsaydık atmosfer değişebilirdi ve bizim için zor bir maç olabilirdi” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR RAKİPTEN ÇEKİNMİYORUZ”

Bir sonraki turda hangi takımın karşılarına çıkmasını istediği sorulan başarılı hoca, “Futbolda hiçbir şekilde bu rakibi diliyorum ya da bu rakipten çekiniyorum diye bir lüksünüz yoktur. Rakip kim olursa olsun çeyrek finalde güçlü bir takımla karşılaşacağız ve bu maçlara hazır olmamız gerekiyor. Bunu başarabildiğiniz zaman başarılı olmanız için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Tercih ettiğim bir rakip söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi’nde en üst düzey rakipler söz konusu. Önemli olan form durumunuz. Kadrodaki tüm oyuncuların oynayabilecek durumda olması önemli” dedi. Maçın sert geçtiğini de sözlerine ekleyen Heynckes, “Sarı kartları öngörmek mümkün değil ancak rakibimizin agresif oyununu gördünüz. Rakiple kafa kafaya oynamak için zaman zaman sizin de tatlı sert oynamanız gerekiyor. Bunun sarı kart getireceğini herkes biliyor. Bu konuda oyuncuları suçlayacak değilim. Daha serin kanlı olup disiplinli futbol oynamalıyız. Provokasyonlara cevap vermemeliyiz. Bugün böyle bir durum olmadı tabii” dedi. Şampiyonlar Ligi’nde ayakları yere basması gerektiğini sözlerine ekleyen tecrübeli hoca, “Şampiyonlar Ligi’nin hedef olması için ayaklarımızın yere basması gerekir. Daha hangi rakiple karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak zordur. Her zaman formun en zirvesinde olmanız gerekir. Tabii ki kazanabilir bu turnuvayı. Ben göreve geldiğimde ilk hedefim buydu. Ligde 5 puanlık bir farkımız vardı ama takım bu görevin üstesinden geldi. Almanya Kupası’nı da almak istiyoruz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYON OLACAĞINA EMİNİM”

Beşiktaş’ın Bundesliga’da mücadele eden bir takım olması durumunda ligdeki durumuyla ilgili nasıl bir tahminde bulunacağı sorulan Jupp Heynckes, “Tabii ki bunu tahmin etmek zor. Beşiktaş, Bundesliga’da hangi sırada olur söylemek zor ama kesinlikle orta sıraların üzerinde olur” dedi. Vodafone Park’taki atmosferi de değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Her bir oyuncu için ekstra bir motivasyondu atmosfer. Gerçekten sıra dışı bir atmosfer ve Avrupa’da hiçbir yerde yok. Napoli ve Glasgow’da benzer bir atmosfer vardı ancak burasının çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş çok iyi futbol oynuyor ve taraftarının da, namağlup buraya gelmesinde çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. Takım kadrosunu değerlendirdiğimiz zaman takım ligde 2. sırada ve ben bu sene şampiyonluk unvanlarını koruyacaklarını düşünüyorum ve hatta Beşiktaş’ın şampiyon olacağına eminim” açıklamasında bulundu.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)