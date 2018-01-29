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Beşiktaş’ın kupadaki rakibi Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Beşiktaş, rövanşa avantajlı bir skor alarak rahat çıkmak istiyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:50
Beşiktaş’ın kupadaki rakibi Gençlerbirliği

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalyaspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlayarak şampiyonluk yolunda 2 önemli virajı geçen Beşiktaş, gözünü kupaya çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan siyah-beyazlılar, avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bugün yapılacak olan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan Beşiktaş, Ümit Özat’ın tekrar takımın başına gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak.

2003’TEN BU YANA EVİNDE YENİLMİYOR

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında evinde oynadığı maçlarda ise büyük üstünlük sağlıyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan 56 mücadelede Beşiktaş 35 galibiyet elde ederken, 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, rakibini deplasmanda 3 kez yenebildi. Son olarak Beşiktaş’ın 100. yılında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Ankara ekibi, normal süresi 3-3 biten Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş’ın deplasmanda 4-3 yenmeyi başarmıştı. Gençlerbirliği bu maçın ardından deplasmanda oynadığı mücadelelerde galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 114 karşılaşmada ise Beşiktaş 65 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise 14 kez kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ-ÜMİT ÖZAT KARŞI KARŞIYA

Gençlerbirliği’nde tekrar göreve gelen Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçta Şenol Güneş’le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şenol Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için, “Herhalde elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş’in bu cümlesinin ardından, “Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra İstanbul’a gelince değişmiş” cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 29.01.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiZiraat Türkiye Kupası
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