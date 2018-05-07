“Beşiktaş’ı tebrik ediyorum”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Takımının iyi oynadığını söyleyen Sumudica, “Rakip takımı, rakip teknik direktörü ve taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

Beşiktaş deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı, “İyi bir maç çıkarttık. 4, 5 net fırsat yakaladık, değerlendiremedik. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezseniz sonuç böyle olur. İyi oynadığımızı söylemek istiyorum. Tatile gelmediğimizi gösterdik. Sahaya ve oyuna baktığımda, kimin Beşiktaş, kimin Kayserispor olduğunu görmekte zorluk çektim. Ama rakibin çok kaliteli oyuncuları olduğunu söylemeliyim. Gol atamazsanız buradan puan çıkaramazsınız. Hocalarını tebrik ediyorum. Büyük bir hoca ve iyi oyunculara sahip. Taraftarları da aynı şekilde. Diğer takımlardan farklı bir taraftarları var ve futbol kültürüne sahipler. Bağırdım çağırdım ama kimse bana burada hakaret etmedi. Onların taraftarlarını da buradan tebrik ediyorum” diye konuştu.

“EN AZ 7, 8 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR”

Hedefinin gelecek sene daha iyi bir takım kurmak olduğunu söyleyen Sumudica, “Bu seneden daha iyi bir takım kurmak istiyorum. Eğer seneye daha iyi başlamak istiyorsak, en az 7, 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız var. 41 puan yaptık ve orada kaldık. Geçen sene son maça kadar bu takım mücadele etti. 3 maç kala matematiksel olarak takım garantilemiş. Benim için takımın 8. sırada olması elle tutulur bir başarı değil. Ben bunu istemiyorum. Hedefleri olan hocanın, oyuncuların, bunu karakterine yansıtması lazım ki daha fazla isteyip, daha fazla başarsın” dedi.

Bu seneden daha fazlasını istediğini de söyleyen Sumudica, “Türkiye’de ilk senem. Ligdeki 18 takımın tek yabancı hocası benim. Geçen sene 15. sırada düşme mücadelesi veren bir takımı alıp şampiyon yapmak veya Avrupa’ya götürmek çok kolay değil. Çok çalışıyorum, ailem Romanya’da ve burada yalnızım. Kayseri’de de futboldan başka yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)