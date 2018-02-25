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Beşiktaş’a coşkulu karşılama

Süper Lig’de bu akşam oynanan derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

25 Şubat 2018 Pazar 23:56

Süper Lig’de bu akşam oynanan derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Vodafone Park’ta 3-1 yenen Beşiktaş’ı taraftarlar tesiste yalnız bırakmadı. Karşılaşma sonrası Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen taraftarlar, takımlarını meşale yakarak ve tezahürat atarak karşıladı. Teknik Direktör Şenol Güneş taraftarlara el sallayarak sevinçlerine ortak oldu. Siyah-beyazlıları taşıyan otobüsün güçlükle tesislere girmesinin ardından taraftarlar dağıldı.

(İsmail Bulut/İHA)
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