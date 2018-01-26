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Beşiktaş Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Ocak 2018 Cuma 14:17
Beşiktaş Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından forvet sorununu Vagner Love ile çözdü. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Beşiktaş’ın genç defans oyuncusu Mitrovic’in ise Club Brugge’e kiralanması gündemde. Brugge yetkililerinin, Mitrovic’in sezon sonuna kadar takımlarında kiralık oynaması konusunda görüşmelere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Orlando City’de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cyle Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu. Orlando yetkilileriyle olan bonservis probleminin büyük kısmını çözen Beşiktaş’lı yetkililer, önümüzdeki günlerde bu transferi resmi olarak açıklayacak.

Son Güncelleme: 26.01.2018 14:56
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Beşiktaş Vagner LoveAlanyasporVagner Love Kimdir
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