Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94552
ALTIN
192.939
DOLAR
4.7378
STERLİN
6.2357
EURO
5.4908
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Beşiktaş taraftarı transfer mesaisine başladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen Davy Klaassen, Rafael ve Daniel Sturridge’in sosyal medya hesaplarını ’Come to Beşiktaş’ yazarak adeta bombardımana tuttu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:47
Beşiktaş taraftarı transfer mesaisine başladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Beşiktaş taraftarı, transfer için ismi geçen Davy Klaassen, Rafael ve Daniel Sturridge’in sosyal medya hesaplarını ’Come to Beşiktaş’ yazarak adeta bombardımana tuttu.

Transfer dönemlerinde sosyal medyada çok aktif olan Beşiktaş taraftarı mesaiye başladı. Geçtiğimiz sezon özellikle Pepe transferinde çok etkin bir rol oynayan siyah-beyazlılar, Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen 3 futbolcuyu mesaj bombardımanına tuttu. Everton forması giyen Davy Klaassen, Lyon’da oynayan Brezilyalı futbolcu Rafael ve Liverpool’a geri dönen Daniel Sturridge’in sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafa Beşiktaşlı taraftarlar yüzlerce mesaj gönderdi. Golcü oyuncu Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına birkaç hafta önce mesaj yollamaya başlayan Beşiktaşlıar, sağ bek transferi için gündemde olan Rafael’i de mesaj yağmuruna tuttu. Bu isimlerin ardından Talisca’nın yerine kadroya katılması gündemde olan Davy Klaassen, Beşiktaş taraftarının yeni hedefi oldu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”
“Milli Takım zamanla çok iyi yerlere gelecek”
"İyi teklif gelirse gönderebiliriz"
"İyi teklif gelirse gönderebiliriz"
Özgür Çek Kasımpaşa’da
Özgür Çek Kasımpaşa’da
Atiker Konyspor’dan Rıza Çalımbay açıklaması
Atiker Konyspor’dan Rıza Çalımbay açıklaması
Dünya Kupası’nda sivrisinek alarmı
Dünya Kupası’nda sivrisinek alarmı
’Yarasa uçuşu’ nefes kesti
’Yarasa uçuşu’ nefes kesti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim