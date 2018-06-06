Beşiktaş taraftarı bombardımana başladı!

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Sturridge’in sosyal medya hesabına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum bıraktı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu ’Come to Beşiktaş’ diyerek Beşiktaş’a çağırdı.

Yeni sezon öncesinde transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş Yönetimi’ne taraftarlar destek vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan siyah-beyazlılar yine işbaşında. Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu belirtilen ve Başkan Fikret Orman’ın çok beğendiğini söylediği golcü futbolcu Daniel Sturridge, Beşiktaş taraftarının son hedefi oldu. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videoları beğenen Beşiktaşlı taraftarlar, Sturridge’in hesabındaki tüm video ve fotoğraflara ’Come to Beşiktaş’ yazdı.

(Bozhan Memiş/İHA)