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Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası derken yoğun bir tempoya giren Beşiktaş, Trabzonspor maçının ardından uzun süre İstanbul dışına çıkmayacak. Beşiktaş’ın önümüzdeki 5 resmi maçı İstanbul’da oynanacak.

07 Mart 2018 Çarşamba 12:56
Beşiktaş seyahat temposundan kurtuluyor

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası derken yoğun bir tempoya giren Beşiktaş, Trabzonspor maçının ardından uzun süre İstanbul dışına çıkmayacak. Beşiktaş’ın önümüzdeki 5 resmi maçı İstanbul’da oynanacak.

Yoğun bir maç temposundan çıkan Beşiktaş, yavaş yavaş nefes almaya başlıyor. Trabzonspor deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetle şampiyonluk yarışında kayıp yaşamayan siyah-beyazlılar, Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan lig maçına kadar seyahat etmeyecek. Bu hafta iç sahada Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Beşiktaş, hafta içinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasının ardından şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de önce Alanyaspor, ardından da Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş, nisan ayının ortasına kadar İstanbul dışında maça çıkmayacak.

(Bozhan Memiş/İHA)
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