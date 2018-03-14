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Beşiktaş mağlubiyetle veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bayern Münih’e 3-1’lik skor ile mağlup olarak, Avrupa kupalarına veda etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 21:56

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Bayern Münih’e 3-1’lik skor ile mağlup olarak, Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Alaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tolga’dan döndü. Dönen topa kale önünde Rafinha’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada sağ kanattan Müller’in içeri yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Thiago’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada sol taraftan Alaba’nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Hummels’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sağ taraftan Rafinha’nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde topla buluşan Boateng’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Lens’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Gönül’ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hummels’e çarparak kornere gitti.

46. dakikada sağ kanattan Müller’in yaptığı ortada kale önünde Tolga müdahale etti. Tolga’nın dokunuşuyla Gökhan Gönül’e çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ribery’nin içeri çevirdiği topa Caner’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Rodriguez’in önünde kaldı. Kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Rodriguez’in vuruşunda meşin yuvarlak Tolga’da kaldı.

59. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Love’ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

61. dakikada sol taraftan Oğuzhan’ın pasında ön direkte topla buluşan Mustafa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

84. dakikada sol kanattan Alaba’nın ceza sahasına ortasında top Necip’e çarparak yükseklik kazandı. Yükselen meşin yuvarlağı arka direkte boş pozisyonda Wagner göğsüyle ağlara gönderdi. 1-3

87. dakikada Caner’in ceza sahası dışı sol çaprazdan ortaladığı topa kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ulreich’te kaldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Michael Oliver xxx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx

Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül xx, Medel xxx, Necip xx, Caner xx, Tolgay xx (Atiba dk. 60 xx), Oğuzhan xx, Quaresma xx, Lens xx (Talisca dk. 60 xx), Mustafa xx, Love xx (Babel dk. 75 x)

Yedekler: Fabri, Adriano, Negredo, Fatih

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bayern Münih: Ulreich xx, Rafinha xx, Boateng xx, Hummels xx, Alaba xx, Vidal xx, Javi Martinez xx, Thiago xxx (Rodriguez dk. 35 xx), Müller xx, Lewandowski xx (Wagner dk. 68 x), Ribery xx

Yedekler: Starke, Süle, Rodriguez, Bernat, Rudy, Kimmich

Teknik Direktör: Jupp Heynckes

Goller: Thiago (dk. 18), Gökhan Gönül (dk. 46 k.k.), Wagner (dk. 84) (Bayern Münih), Love (dk. 59) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Hummels, Boateng, Rafinha (Bayern Münih) Atiba, Oğuzhan (Beşiktaş)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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