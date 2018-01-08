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Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin kim, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Kanadalı futbolcu Cyle Larin kim?

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
Beşiktaş'ın yeni transferi Cyle Larin kim, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş Atiba Hutchison’un tavsiyesi ile görüşmelere başladığı Kanadalı forvet Cyle Larin ile anlaşma sağladı. 2017'de MLS'te çıktığı 17 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran Cyle Larin, 1.88 boyunda ve tam bir pivot santrfor. Adı: Cyle LarinDoğum tarihi: 17.05.1995 Doğum yeri: Brampton Ülkesi: Kanada Mevkii: Forvet Boyu: 1.88 Ayak: Sağ Kulübü: Orlando City Milli takım: Kanada (20 maç 5 gol)

2017 sezonunda ise 30 maçta 12 gol kaydeden Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'ndan arkadaşı Atiba Hutchinson tarafından yaz aylarında Beşiktaş'a önerildi.

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