Beşiktaş'ın transfer edeceği Domagoj Vida kim, hangi takımlarda oynadı?

Domagoj Vida 1989'da Osijek'te doğdu. Stoper mevkinde forma giyen Hırvat Millî futbolcudur. Premier Liga takımlarından FK Dinamo Kyiv'de ve Hırvatistan millî takımında forma giyiyor.

Vida'nın oynadığı takımlar

NK Osijek: Vida, tüm gençlik kariyerini Hırvatistan'da geçirdi ve Osijek'de 17 Temmuz 2007'de A takıma yükseldi. İlk sezonunda Hırvatistan 1. ligi olan Prva HNL'da 12 karşılaşmada görev aldı. 2007-08 sezonunda Vida, düzenli olarak forma giymeye başladı ve kulüpteki yerini sağlamlaştırdı. Osijek kulübündeki başarsından sonra Hırvat şampiyonu Dinamo Zagreb'nin dikkatini çekt.

Bayer 04 Leverkusen: Vida, 29 Nisan 2010'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen sözleşme imzaladı. Leverkusen ile ağırlıkla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Bundesliga'daki ilk maçına ise 5 Mart 2011 tarihinde Leverkusen'in kendi evinde ağırladığı ve 3-0 kazandığı VfL Wolfsburg maçının 14. dakika da sakatlanan Manuel Friedrich'in yerini girerek çıktı.

GNK Dinamo Zagreb: Vida, 14 Haziran 2011 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Dinamo Zagreb ile ilk maçına 25 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Liginde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad karşınında çıktı. Maçında 98. dakikasında bir gol attı ve böylece Dinamo Zagreb'in 3-2 kazanmasına katkı yaptı.

24 Eylül 2012 tarihinde Vida, bira açtığı için takım otobüsü dışına atıldı. Bu olaydan sonra Dinamo Zagreb teknik direktörü Ante Čačić ile görüşü. Bir gün sonra da Dinamo Zagreb kulübü tarafından, 100.000 € tutarında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Dynamo Kyiv formasıyla Vida: 2 Ocak 2013 tarihinde Vida, 6 milyon euro karşılığında Ukrayna 1. ligi Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e beş yıllık sözleşme imzaladı. 14 Şubat'ta Dinamo ile ilk maçına, UEFA Avrupa Ligi oynanan ve 1-1 sona eren Bordeaux maçında çıktı. Bordeaux maçlarında FK Dinamo Kyiv teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi.

Premier Liga'daki ilk maçına 3 Mart 2013 tarihinde Kryvbas Kryvyi Rih karşı çıktı ve o karşılaşmada da teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi. 10 Mart 2017 tarihinde oynana Volyn Lutsk maçında teknik direktör Oleh Blokhin tarafından Yevhen Khacheridi yerine eski yeri olan Stoperde görev verildi ve -0 kazanılan maçta Vida olağanüstü bir performans gösterdi. İlk golünü ise 17 Mart 2013 tarihinde sezonun üçüncü maçı olan Vorskla Poltava karşılaşmasında atan Vida, maçın 1-0 bitmesiyle takımına 3 puan kazandırmış oldu.

Milli takım: A millî takımı ile ilk maçına 23 Mayıs 2010 tarihinde, Hırvatistan 2-0 kazandığı Galler maçının 80. dakikasında Darijo Srna yerine girerek çıktı. Vida, Hırvatistan millî takımı ile 2012, 2016 ve 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. ilk golünü 10 Eylül 2013 tarihinde oynana Güney Kore maçında attı.