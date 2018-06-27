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Beşiktaş iki transferi açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz ile 3, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 17:37
Beşiktaş iki transferi açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Dorukhan Toköz ile 3, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp yeni sezon öncesi ilk resmi transferlerini yaptı. Kartal, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile 3 yıllık, Güven Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Asbaşkan Umut Güner, sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve yeni transferlere başarılar diledi.

Dorukhan Toköz, siyah-beyazlı takımın yeni sezon için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde dün yaptığı ilk çalışmada yer alırken, Güven Yalçın U-19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası finalleri aday kadrosunda yer aldığı için antrenmanda yer almadı.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

21 Mayıs 1996’da Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehirspor altyapısında futbol hayatına başlayan genç orta saha oyuncusu, 2014-15 sezonunda profesyonel futbola geçiş yaptı. 2017-18 sezonunda Eskişehirspor formasıyla Spor Toto 1. Lig’de 32 maça çıkan 180 cm boyundaki Dorukhan Toköz, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR?

18 Ocak 1999’da Almanya’da dünyaya geldi. Bayer Leverkusen altyapısında forma giyen hücum oyuncusu, U-19 Milli Takımı ile çıktığı altı maçta üç gole imza attı. Güven Yalçın, 2018-19 sezonunun başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı

(İHA)
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