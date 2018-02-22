Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Zorlu mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.
Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:
23 Şubat Cuma
20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar
13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk