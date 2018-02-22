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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

22 Şubat 2018 Perşembe 11:57
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Zorlu mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

Spor Toto Süper Lig’de haftanın programı ve hakemleri şöyle:

23 Şubat Cuma

20.00 Galatasaray - Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 TM Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar

13.30 E. Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - DG Sivasspor: Mete Kalkavan

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

26 Şubat Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:39
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ÇakırBeşiktaş Fenerbahçe Maçı Hakemi
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