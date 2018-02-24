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Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 20:42
Beşiktaş Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)
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