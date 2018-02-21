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Beşiktaş Bayern Münih'e 5-0 yenildi

Beşiktaş, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 00:39
Beşiktaş Bayern Münih'e 5-0 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası sol çaprazından Kingsley’in sert şutunda kaleci Fabri topu köşeden çıkardı.

10. dakikada sağ kanattan Joshua’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Vidal’in kafa vuruşu dışarı gitti.

12. dakikada ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca’nın şutu barajdan döndü.

16. dakikada defansın hatasında topu kapan Lewandowski ceza sahasına girerken, Vida tarafından yere düşürülünce hakem Beşiktaşlı oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

19. dakikada Bayern Münih savunmasının hatasıyla topu kapan Love’ın çalımlarla ceza sahasına girip şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

30. dakikada James Rodriguez’in sol kanattan ortasında altıpas noktası üzerinde Hummels’in kafa vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.

39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahasına girip çaprazdan şutunda kaleci Ulreich topu kornere çeldi.

43. dakikada sol kanattan Kingsley’in ortasında ceza sahası içinde Alaba’nın pasında kale önünde Müller meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

50. dakikada Lewandowski’nin ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Müller’in ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lewandowski’nin pasında Kingsley Coman topu ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada Joshua’nın ortasında altıpas noktası üzerinde topla buluşan Müller’in şutunda top filelere gitti. 3-0

79. dakikada ceza sahası dışından Hummels’in şutunda Fabri’nin çeldiği topu Lewandowski ağlarla buluşturdu. 4-0

88. dakikada sağ kanattan Robben’in ortasında Müller’in pasında Lewandowski’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Bayern Münih: Ulreich xx, Hummels xxx, Boateng xxx, Joshua xx, Alaba xxx, James Rodriguez x (Robben dk. 44 x), Martinez xx, Vidal xx (Tolisso dk. 83), Kingsley Coman xxx (Ribery dk. 81 x), Müller xxx, Lewandowski xxx

Yedekler: Starke, Süle, Rafinha,Wagner

Teknik Direktör: Jupp Heynckes

Beşiktaş: Fabri x, Pepe x, Vida x, Adriano x, Caner Erkin x (Gökhan Gönül dk. 69 x), Medel x (Tolgay dk. 85 ?), Atiba x, Quaresma x, Talisca xx, Babel x, Vagner Love x (Tosic dk. 56 x)

Yedekler: Tolga Zengin, Lens, Oğuzhan, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Müller (dk. 43 ve 66), Kingsley Coman (dk. 52), Lewandowski (dk. 79 ve 88) (Bayern Münih)

Kırmızı kart: Vida (dk. 16) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Lewandowski (Bayern Münih), Quaresma, Pepe (Beşiktaş)

(İHA)

Son Güncelleme: 21.02.2018 09:27
Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih Beşiktaş Maçı
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