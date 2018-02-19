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Beşiktaş Almanya’dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynayacağı rövanş maçı Almanya’dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

19 Şubat 2018 Pazartesi 15:24
Beşiktaş Almanya’dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih’e konuk olacak. Dünyanın en güçlü takımları arasında gösterilen Münih karşısında zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Kartal, bu sezon Devler Ligi’nde gösterdiği başarılı performansı Almanlar karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda elde edeceği avantajlı bir skorla Vodafone Park’ta oynayacağı rövanş müsabakasında taraftarının da desteğiyle bir üst turu zorlayacak.

Beşiktaş ile Bayern Münih şimdiye kadar iki defa karşı karşıya geldi. İki takım, daha önce 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmiş ve oynanan iki maçı da Bayern Münih 2-0’lık skorlarla kazanmıştı. Alman takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kara Kartal’ın aldığı iki galibiyet de bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Leipzig ile oynadığı karşılaşmalardı. Beşiktaş, evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, grup aşamasını ise Türk futbol tarihine geçerek tamamlamıştı. Şenol Güneş’in takımı, G Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmayı da namağlup tamamlayarak, grubunu yenilgisiz bitiren ilk Türk takımı unvanını almıştı. Beşiktaş, aynı zamanda topladığı 14 puanla da en fazla puan toplayan Türk ekibi oldu.

Bayern Münih, evinde oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi’nin 19’unu kazanma başarısı gösterdi. Allianz Arena’yı adeta yıkılmaz kale haline getiren Alman temsilcisi, bu süredeki tek yenilgisini ise geçen sezon çeyrek finalde 2-1’lik skorla Real Madrid’e karşı almıştı. Beşiktaş karşısında da bu seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapan Münih, Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı son sekiz sezonun altısında da en az yarı final gördü.

Allianz Arena’da yarın TSİ 22.45’te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu’nun çizgi hakemi olarak görev alacağı zorlu müsabakanın dördüncü hakemi ise Radu Ghinguleac olacak.

Son Güncelleme: 19.02.2018 15:57
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlmanyaBayern Münih Beşiktaş Maçı
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