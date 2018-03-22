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Beşiktaş 11 eksikle çalıştı

Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

22 Mart 2018 Perşembe 19:19
Beşiktaş 11 eksikle çalıştı

Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenmana milli takımlarda olan Babel, Talisca, Atiba, Larin, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden oyuncular katılmadı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından antrenman minik kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)
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