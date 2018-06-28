Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0110
EURO
5.3181
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Belhanda’nın Dünya Kupası performansı kötü

FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile mücadele eden Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:41
Belhanda’nın Dünya Kupası performansı kötü

FIFA Dünya Kupası’nda Fas ile mücadele eden Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, İspanya, Portekiz ve Fas mücadelelerinde hücumda istenen performansı gösteremedi.

Rusya’da organize edilen FIFA Dünya Kupası’nda Fas; İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu’nda yer aldı. İran ve Portekiz’e mağlup olan Fas, grubun son maçında İspanya ile berabere kalarak turnuvaya 1 puan ile veda etti.

Galatasaray ile sezonu Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Younes Belhanda da Fas kadrosunda yer aldı. Turnuvada 10 numaralı forma ile mücadele eden Belhanda, 3 karşılaşmaya da ilk 11’de başladı. İran maçında 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Portekiz maçında 75, İspanya müsabakasında ise 63. dakikada Teknik Direktör Herve Renard tarafından kenara alındı.

Dünya Kupası’nda ilk kez mücadele eden Belhanda, hücuma istenen katkıyı veremedi. 28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 228 dakikada gol ve asist yapamadan turnuvayı tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın 10 numarası, bu 3 karşılaşmada da kart görmedi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da yaprak dökümü devam ediyor
İran’da yaprak dökümü devam ediyor
Errick McCollum ile yolları ayrıldı
Errick McCollum ile yolları ayrıldı
“Ölüm tehditleri alıyorum”
“Ölüm tehditleri alıyorum”
Türkiye’den 4 takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak
Türkiye’den 4 takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak
Akdeniz Oyunları’na Türk güreşi damgası
Akdeniz Oyunları’na Türk güreşi damgası
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı
Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim