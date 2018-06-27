Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), gelecek sezon Avrupa kupalarında erkeklerde 12, kadınlarda ise 8 takımın yer alacağını açıkladı.
Türkiye’yi 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, erkeklerde 12, kadınlarda ise 8 takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yarışacağı belirtildi.
2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek kulüpler şöyle:
ERKEKLER
THY Euroleague: Anadolu Efes, Fenerbahçe, Darüşşafaka
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya BŞB
7DAYS Eurocup: Tofaş, Galatasaray, Türk Telekom
FIBA Europe Cup: Kaşıyaka, İstanbul BŞB
KADINLAR
Euroleague: Fenerbahçe, Hatay BŞB, Çukurova Basketbol
Eurocup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, Galatasaray, OGM Ormanspor(Oğuzhan Ort/İHA)