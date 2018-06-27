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Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), gelecek sezon Avrupa kupalarında erkeklerde 12, kadınlarda ise 8 takımın yer alacağını açıkladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:35
Basketbolda Avrupa’da yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), gelecek sezon Avrupa kupalarında erkeklerde 12, kadınlarda ise 8 takımın yer alacağını açıkladı.

Türkiye’yi 2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, erkeklerde 12, kadınlarda ise 8 takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yarışacağı belirtildi.

2018-2019 sezonunda Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek kulüpler şöyle:

ERKEKLER

THY Euroleague: Anadolu Efes, Fenerbahçe, Darüşşafaka

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş, Banvit, Eskişehir Basket, Sakarya BŞB

7DAYS Eurocup: Tofaş, Galatasaray, Türk Telekom

FIBA Europe Cup: Kaşıyaka, İstanbul BŞB

KADINLAR

Euroleague: Fenerbahçe, Hatay BŞB, Çukurova Basketbol

Eurocup: Botaş, Beşiktaş, Mersin BŞB, Galatasaray, OGM Ormanspor

(Oğuzhan Ort/İHA)
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