Başkent’ten gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambol de topu önünde bulan Yekta’nın vuruşunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi.

13. dakikada Payam’ın ara pasıyla ceza sahası içine giren Umar topu sağına alarak vurduğu şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

18. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Payam’ın vurduğu şutta top kaleci Ferhat’tan döndü. Dönen top Cikalleshi’nin eline çarparak önünde kaldı. Cikallishi’nin vurduğu şutta top ağlara gitti ama hakem el ver gerekçesiyle golü iptal etti.

27. dakikada Payam’ın uzaktan vurduğu şutta kaleci Ferhat topu eliyle kontrol etmek isterken elinden kaçırdı, kaleye doğru yönelen topu Ferhat çizgi üzerinde tuttu.

41. dakikada Osmanlıspor savunmada topu uzaklaştırmak isterken top Antalyasporlu futbolcu Da Silva’nın önünde kaldı. Silva’nın vuruşunda top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

54. dakikada Da Silva’nın Payam’a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi’nin şutunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

65. dakikada Doukara’nın pasında topu önünde bulan Emre’nin gelişine şutunda kaleci Karcemarskas son anda uzanarak topu kornere çeldi.

70. dakikada Hakan’ın ortasında arka direkte bomboş bulunan Emre’nin gelişine vurduğu şutta kale çizgisi üzerinde bulunan Luiz Carlos topu son anda kornere attı.

---KÜNYE---

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Carlos xx, Yalçın Ayhan xx, Anıl xx, Pinto xx, Ceyhun xx, Lembi xx (Mehmet Güven dk. 57 xx), Regattin xx, Umar xx, Payam xx (Lawal dk. 70 x), Cikalleshi xx (Mehmet Batdal dk. 77 xx)

Yedekler: Eyüp Türkaslan, Mehmet Güven, Özer Hurmacı, Maxsö, Mehmet Batdal, Eren İyican, Furkan Özçal, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: İrfan Buz

Antalyaspor: Ferhat xx, Sangare xx, Celutska xx, Angelo xx, Sakıb xx, Fernando xx, Yekta xx (William dk. 46 xx), Hakan Özmert xx (Milan Jevtovic dk. 76 xx), Emre xx ((Danilo dk 87 ?), Maicon xx, Doukara xx

Yedekler: Evrim Özenç, Boffin, Yusuf Çelik, William, Luis Francisco, Harun Alpsoy, Musa Nizam,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Aminu Umar, Lawal (Osmanlıspor), Emre Güral (Antalyaspor)

(İHA)