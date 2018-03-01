Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117626
ALTIN
160.373
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2435
EURO
4.6440
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Başkan ve yöneticiler antrenmanda

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenmanı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerde yakından takip etti.

01 Mart 2018 Perşembe 14:47
Başkan ve yöneticiler antrenmanda

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenmanı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerde yakından takip etti.

Spor Toto Süper Lig’de 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Yusuf, sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa Akbaş ve Esteban katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Sakatlığı nedeniyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Castillo ve Jose Sosa ise takımla birlikte çalıştı. Bordo-mavililer yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına Beşiktaş karşısında alacakları önlemler konusunda uyarılarda bulunurken, şut çekmeleri konusunda da motive etmeye çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ağrı hisseden Castillo, çalışmayı tamamlayamayarak salona geçti.

BAŞKAN TRABZON’A KAMP KURDU

Siyah-beyazlı takım ile 5 Mart Pazartesi günü karşılaşacak olan bordo-mavililerde Muharrem Usta, Trabzon’a kamp kurdu. Maçtan 4 gün önce şehre gelen Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Beşiktaş maçı hazırlıklarını yakından takip etti. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanı da saha kenarından takip eden Başkan Usta, oyuncuların antrenmandaki arzusundan memnun kaldı. Muharrem Usta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı kısa görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı. Başkan Muharrem Usta’nın, hayati önem taşıyan Beşiktaş maçı öncesi durum değerlendirmesi yapacak. Futbolcularla da görüşmesi beklenen Usta’nın, teknik heyeti ve takımı zorlu mücadele öncesi yalnız bırakmayarak motive edecek.

ANTRENMANLAR KAPATILDI

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçına kadar yapılacak olan antrenmanları basına kapattı. Bugün basın açık olarak yapılan son çalışmanın ardından taktik antrenmanlara ağırlık verecek olan Çalımbay, siyah-beyazlılar yıkacak imha planı üzerinde duracak.

(Gökmen Şahin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 yıl sonra Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönetecek
5 yıl sonra Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönetecek
Galatasaray Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Pienaar futbolu bıraktı
Pienaar futbolu bıraktı
Bakambu resmen Beijing Guan’da
Bakambu resmen Beijing Guan’da
Haftanın maçında düdük Halis Özkahya’da
Haftanın maçında düdük Halis Özkahya’da
Çalımbay’dan “Beşiktaş" maçı yorumu
Çalımbay’dan “Beşiktaş" maçı yorumu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim