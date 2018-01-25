Başkan Aziz Yıldırım’la ilgili o iddia yalanlandı

Fenerbahçe’nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede yer alan, Başkanımız Aziz Yıldırım’ın Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu iddiaları yalandır. Söz konusu şahsın başkanımızı aradığı ve haberde geçen diyaloglar tamamıyla gerçek dışıdır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.