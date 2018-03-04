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Başbakandan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında şehit olan Astsubay Uğur Palancı’nın (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

04 Mart 2018 Pazar 20:58
Başbakandan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında şehit olan Astsubay Uğur Palancı’nın (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Manisa’da 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katılan Başbakan Binali Yıldırım, kongrenin ardından İzmir’e geçti. Başbakan Yıldırım, Afrin’de şehit düşen 8 askerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı’nın Gaziemir ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Yıldırım, şehidin emekli polis memuru babası İhsan Palancı ile annesi Yasemin Palancı’ya taziye dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım’a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve milletvekilleri eşlik etti. Şehit için mevlit okunurken, dualar edildi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Başbakan Binali Yıldırım, havalimanına hareket etmek üzere başsağlığı dileyerek evden ayrıldı.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan/İHA)
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