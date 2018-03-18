Başakşehir’den Beşiktaş’a zirve darbesi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 1-0’lık sonuçla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikda sağ çaprazdan Visca’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Da Costa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Visca’nın önünde kaldı. Boşnak futbolcunun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fabri oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

20. dakikada sağ kanattan Caiçara’nın ortasında arka direkte topla buluşan Adebayor kafa vuruşunu yaptı. Boşta kalan topu diğer direğin dibinde önünde bulan Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlağı Tolgay, çizgi önünde kornere çıkardı.

28. dakikada Adebayor’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Visca’nın içeri çevirdiği topa Elia’nın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Tolgay’ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada Caiçara’nın Adriano’ya arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Caiçara, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

73. dakikada Babel’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Atiba’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada sol kanattan Adriano’nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Seken top ile ceza yayı üzerinde buluşan Talisca’nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Babel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5. dakikada sağ çaprazdan Babel’in ortasında kale önünde Talisca’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

KÜNYE

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Attamah xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan İnler dk. 80 ?), Mahmut xx, Visca xx, Elia xxx (Uğur dk. 68 x), Mossoro xx(Napoleoni dk. 44 x), Adebayor xx

Yedekler: Mert, Bajic, Mevlüt, Tunay, Kerim, Alparslan, Egemen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Medel xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx (Caner dk. 82 ?), Tolgay xx (Oğuzhan dk. 60 x), Lens xx (Love dk. 68 x), Babel xx, Talisca xx, Negredo xx

Yedekler: Tolga, Mustafa, Fatih, Necip, Vida, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Elia (dk. 28) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Caiçara (dk. 62) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Medel, Babel, Adriano, Tosic (Beşiktaş), Elia, Clichy, Adebayor (Medipol Başakşehir)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)