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Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya gelecek olan Medipol Başekşehir ile Beşiktaş, ligdeki 20. randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda iki takımın da 4’er galibiyeti bulunuyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 10:52
Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşı karşıya gelecek olan Medipol Başekşehir ile Beşiktaş, ligdeki 20. randevularına çıkacak. Geride kalan maçlarda iki takımın da 4’er galibiyeti bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Geride kalan 25 haftada turuncu-lacivertliler, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi sonucu topladığı 50 puanla 3. sırada bulunurken, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgiyle rakibiyle aynı puana sahip şekilde 2. sırada yer alıyor.

LİGDE 20. RANDEVU

Başakşehir ile Beşiktaş, yarınki mücadeleyle birlikte 20. randevularına çıkacak. Geride kalan 19 maçta iki ekip de 4’er galibiyet aldı. 11 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Aynı zamanda iki takım arasında ligde oynanan son 11 maçın 8’inde de taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KARTAL’I ZORLUYOR

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e karşı deplasmanda oynadığı dokuz karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebildi. Geride kalan maçların 5’i berabere biterken, 3’ünü de turuncu-lacivertli takım kazandı. Abdullah Avcı’nın ekibi son olarak geçen sezon Kartal’ı sahasında 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

EMRE VE EPUREANU YOK

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Epureanu ile aynı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Başakşehir için sevindirici haber ise Arda Turan ve Adebayor’dan geldi. Alanyaspor’a karşı sakatlıklarından dolayı görev alamayan bu iki futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kararına göre siyah-beyazlılara karşı oynayabilecek.

DÜDÜK MELER’DE

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 18 Mart Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak

(Uygar Aydın/İHA)
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