Başakşehir bu sezon rakip ağlara 39 gol bıraktı

Süper Lig’in 19. haftasında dün akşam oynanan mücadelede evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor’u 5-0 ile geçen Medipol Başakşehir, maç eksiğiyle Galatasaray’a kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri aldı. Son iki sezonda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan turuncu-lacivertliler, oturmuş kadro yapısı ve oyun tarzıyla da rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor. Devre arasında Arda Turan ve Bajic gibi önemli isimleri renklerine bağlayan İstanbul ekibi, evinde ise tam 31 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Abdullah Avcı’nın takımı, Fatih Terim Stadyumu’ndaki son yenilgisini 12 Mart 2016’da Osmanlıspor’a karşı aldı.

SKOR ÜRETMEDE ZİRVE

Medipol Başakşehir, ligde geride 19 haftada rakip ağları tam 39 kez havalandırdı. Turuncu-lacivertli ekip, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu sayıları göz önüne aldığımızda Başakşehir, Süper Lig’e çıktığı 2014-2015 sezonundan bu yana en fazla skor ürettiği dönemi yaşıyor. Söz konusu sezonun ilk 19 haftalık bölümünde 25 gol atan turuncu-lacivertliler, ağlarında 12 gole engel olamamıştı.

İstanbul ekibi, 2015-2016 sezonunda ise bu periyotta 27 gollük bir performans göstermiş ancak kalesini 18 gole kapatamamıştı. Her sene takım olarak gelişen ve ileriye dönük olumlu izlenimler veren Medipol Başakşehir, geçen sezon ise rakip filelere attığı 37 gole karşılık yediği 12 golle ligin kalesinde en az gol gören ekibi konumunda bulunuyordu.

Abdullah Avcı’nın ekibi, 2016-2017 sezonun 19. haftasında 42. puanla ikinci sırada yer alırken, bu sene ise aynı puanla zirvede bulunuyor.