Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
113471
ALTIN
161.413
DOLAR
3.7994
STERLİN
5.1218
EURO
4.5652
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Barcelona Palmeiras'tan Yerry Mina’yı transfer etti

La Liga takımlarından Barcelona, Brezilya ekibi Palmeiras’ın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina’yı 11 milyon 800 bin euro’ya transfer ettiğini açıkladı.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:16
Barcelona Palmeiras'tan Yerry Mina’yı transfer etti

Dünya devi Barcelona, ara transfer döneminde hamlelerini hızlı yapıyor. Barca, Liverpool’dan 160 milyon Euro’ya transfer ettiği Philippe Coutinho’nun ardından bu sefer de defansa takviye yaptı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FC Barcelona ve Palmeiras kulüpleri Yerry Mina’nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun maliyeti 11 milyon 800 bin Euro olacak” denildi.

Mina ile 30 Haziran 2023’e sözleşme imzalayan Barca, oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirledi. Kolombiyalı Mina, öte yandan FC Barcelona ile resmi maça çıkacak ilk Kolombiyalı futbolcu olacak. Genç oyuncu, 8 Haziran 2016’da ilk kez giydiği Kolombiya Milli Takım formasıyla dokuz maça çıktı ve üç gol kaydetti.

Son Güncelleme: 11.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
Yerry MinaBarcelona Yerry Mina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arda Turan’dan Ali Sami Yen paylaşımı
Arda Turan’dan Ali Sami Yen paylaşımı
Gaziantepspor’da teknik direktör Oktay Derelioğlu oldu
Gaziantepspor’da teknik direktör Oktay Derelioğlu oldu
Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi
Bursaspor'da Bilal Kısa’nın sözleşmesi feshedildi
Fatih Terim altyapıda yıldız arıyor
Fatih Terim altyapıda yıldız arıyor
Abdullah Avcı: “Arda’nın transfer süreci devam ediyor”
Abdullah Avcı: “Arda’nın transfer süreci devam ediyor”
Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde 44 arttı
Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde 44 arttı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim