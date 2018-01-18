Barcelona Gerard Pique’nin sözleşmesini uzattı

Katalan ekibi Barcelona ara dönemde dış transferde çalışmalarını sürdürürken, iç transfer çalışmalarına da devam etti. Barça, başarılı defans futbolcusu Gerard Pique’nin sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2022’ye kadar uzatıldığı belirtildi. Serbest kalma bedelinin de 500 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Başarılı defans futbolcusu, Katalan ekibi ile 421 müsabakada 37 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon ise 25 karşılaşmada sahaya çıktı ve iki kez fileleri havalandırdı.

Pique, Barcelona ile 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 kez La Liga, 5 kez İspanya Kral Kupası, 5 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez UEFA Süper Kupa ve 3 kez de Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı.