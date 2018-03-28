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Banvit, tur şansını Fransa’ya bıraktı

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Banvit, Fransız ekibi Monaco’ya 85-77 mağlup oldu ve tur şansını Fransa’daki rövanş maçına bıraktı.

28 Mart 2018 Çarşamba 23:10
Banvit, tur şansını Fransa’ya bıraktı

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Banvit, Fransız ekibi Monaco’ya 85-77 mağlup oldu ve tur şansını Fransa’daki rövanş maçına bıraktı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Saverio Lanzarini xx (İtalya), Lorenzo Baldini xx (İtalya), Luis Castillo xx (İspanya)

Banvit: Adonis Thomas xx 10, Damian Kulig x 4, Gasper Vidmar xx 13, Andy Rautins xxx 17, Rıdvan Öncel x 6, Tony Taylor xx 16, Angelo Caloiaro xx 11

Başantrenör: Saso Filipovski

AS Monaco Basket: D.J.Cooper xx 13, Aaron Craft x 2, Paul Lacombe x 2, Sergii Gladyr x 2, Elmedin Kikanovic xxxx 20, Gerald Robinson xxxx 18, Christopher Evans xxx 15, Badara Ali Traore x 6

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 21-21

Devre: 41-47 (Monaco lehine)

3. Periyot: 55-64 (Monaco lehine)
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