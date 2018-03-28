Banvit, tur şansını Fransa’ya bıraktı

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Banvit, Fransız ekibi Monaco’ya 85-77 mağlup oldu ve tur şansını Fransa’daki rövanş maçına bıraktı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Saverio Lanzarini xx (İtalya), Lorenzo Baldini xx (İtalya), Luis Castillo xx (İspanya)
Banvit: Adonis Thomas xx 10, Damian Kulig x 4, Gasper Vidmar xx 13, Andy Rautins xxx 17, Rıdvan Öncel x 6, Tony Taylor xx 16, Angelo Caloiaro xx 11
Başantrenör: Saso Filipovski
AS Monaco Basket: D.J.Cooper xx 13, Aaron Craft x 2, Paul Lacombe x 2, Sergii Gladyr x 2, Elmedin Kikanovic xxxx 20, Gerald Robinson xxxx 18, Christopher Evans xxx 15, Badara Ali Traore x 6
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
1. Periyot: 21-21
Devre: 41-47 (Monaco lehine)3. Periyot: 55-64 (Monaco lehine)