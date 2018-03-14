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Banvit, adını çeyrek finale yazdırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Banvit, sahasında Fransız Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

14 Mart 2018 Çarşamba 23:56
Banvit, adını çeyrek finale yazdırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Banvit, sahasında Fransız Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Vicente Bulto xx, Petar Obradovic xx, Andris Aunkrogers xx

Banvit: Ragıp Berke Atar x 2, Angelo Caloiaro xx 8, Şehmus Hazer xx 6, Damian Kulig xxx 15, Rıdvan Öncel x 2, Andy Rautins xxx 11, Tony Taylor xx 5, Adonis Thomas xx 15, Gasper Vidmar xx 9

Başantrenör: Saso Filipovski

Nanterre 92: Hugo Invernizzi x 2, Kevin Jones xxx 18, Lahaou Konate x 3, Heiko Schaffartzik xx 15, Jamal Shuler x 8, Jamar Wilson x 10

Başantrenör: Pascal Donnadieu

1. Periyot: 12-15 (Nanterre 92 lehine)

Devre: 39-30 (Banvit lehine)

3. Periyot: 55-50 (Banvit lehine)

(İHA)
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