Banvit, adını çeyrek finale yazdırdı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Banvit, sahasında Fransız Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Vicente Bulto xx, Petar Obradovic xx, Andris Aunkrogers xx
Banvit: Ragıp Berke Atar x 2, Angelo Caloiaro xx 8, Şehmus Hazer xx 6, Damian Kulig xxx 15, Rıdvan Öncel x 2, Andy Rautins xxx 11, Tony Taylor xx 5, Adonis Thomas xx 15, Gasper Vidmar xx 9
Başantrenör: Saso Filipovski
Nanterre 92: Hugo Invernizzi x 2, Kevin Jones xxx 18, Lahaou Konate x 3, Heiko Schaffartzik xx 15, Jamal Shuler x 8, Jamar Wilson x 10
Başantrenör: Pascal Donnadieu
1. Periyot: 12-15 (Nanterre 92 lehine)
Devre: 39-30 (Banvit lehine)
3. Periyot: 55-50 (Banvit lehine)(İHA)