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Bafetimbi Gomis taraftarlarla buluştu

Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan GSSTORE’da düzenlenen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Gomis, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte 2 bine yakın imza dağıttı.

29 Mart 2018 Perşembe 18:22
Bafetimbi Gomis taraftarlarla buluştu

Galatasaray’ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan GSSTORE’da düzenlenen imza gününde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Gomis, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte 2 bine yakın imza dağıttı.

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis’e sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi. Yıldız futbolcu, düzenlenen imza gününde sevenlerine imza dağıttı. Saat 15.00’te başlayan ve bir saatte bitmesi planlanan imza günü taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle 2 saati aşkın bir sürede tamamlandı. Gomis, 2 binden fazla ürünü imzaladı ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Çocuklara ve tekerlekli sandalye ile imza gününe gelen taraftarlara özel ilgi gösteren Bafetimbi Gomis, bazı taraftarlarla da Fransızca konuştu.

"TRABZONSPOR MAÇINDA KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Burada kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, "Çok mutluyum. Onlar sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik" diye konuştu. Bu hafta ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Gomis, "Önemli bir maç. Trabzon’daki maçta iyi bir sonuç alamamıştık. Kendimize güveniyoruz. 3 puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)
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