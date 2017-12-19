Aziz Yıldırım Çorlu Fenerbahçeliler Derneği'ndeydi

Çorlu Fenerbahçeliler Derneği binasına kendi kullandığı aracı ile gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, burada dernek üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Dernek binasında düzenlenen kahvaltı programında üyelerle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında kulübe üye olan yeni isimlerin üyelik formlarına referans imzalarını attı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni üyeleri ile tek tek hatıra fotoğrafı da çektiren Aziz Yıldırım, günün anısına programı takip eden gazetecilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yıldırım gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Programa tekerlekli sandalyede getirilen Fırat Çakin adlı engelli bir Fenerbahçe taraftarı için de forma imzalayarak fotoğraf çektiren Aziz Yıldırım, kulüp yetkililerine Fırat’ı Kadıköy’de oynanacak bir maça çağırmalarını ve futbolcularla sahaya çıkarmaları talimatını verdi.

Daha önce Galatasaray taraftarı olan Emel Ergün adlı Çorlulu bir vatandaşın da üye olması nedeniyle üyelik belgesini takdim eden Aziz Yıldırım, imzaladığı formayı da giyen eski Galatasaray yeni Fenerbahçe taraftarı Emel Ergün ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski Galatasaray taraftarına Fenerbahçe forması giydirilmesine programı takip edenler tarafından devre arasının ilk transferi yakıştırması yapıldı.

Programı takip eden gazetecilerle de günün anısına fotoğraf çektiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, soruları ise yanıtsız bıraktı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın da katıldığı programda Aziz Yıldırım, Kaymakam Kılıç ve Başkan Baysan’a üzerlerinde isimleri yazılı, futbolcuların imzaladığı 59 numaralı formaları hediye etti.