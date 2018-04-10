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Avrupa’nın en büyüğü Eczacıbaşı Vitra

CEV Kupası Final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi Minchanka Minsk’i 3-0’la mağlup ederek kupayı kazandı.

10 Nisan 2018 Salı 21:05

CEV Kupası Final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi Minchanka Minsk’i 3-0’la mağlup ederek kupayı kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Roberto Boris xx, Jana Niklova xx

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz xxx, Meliha xxx, Boskovic xxx, Beyza xxx, Simge xxx, Hande xxx, Adams xxx, Büşra xxx, Larson xxx, Ezgi xxx, Gözde xxx, Ceren Nur xxx, Dilara xxx, Ognjenovic xxx

Antrenör: Marco Aurelio Motta

Minchanka Minsk: Haniyeva xx, Fatulaeva xx, Stoliar xxx, Kananovich xx, Cheuskaya xx, Fedarynchyk xx, Vladyka xx, Sakolchyk xx, Prasolava xx, Kavalchuk xxx, Tsimafeyeva xx, Hryshkevich xxx, Smirnova xx, Barysevich xx, Tokar xx

Antrenör: Viktar Hancharou

Setler: 25-17, 25-17, 25-17 (3-0)

Süre: 73 dakika (24, 25, 24)

"KUPAYI KAZANDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Eczacıbaşı VitrA antrenörü Marco Aurelio Motta, CEV Kupası’nı kazanan takımını tebrik ederek, "Kupayı kazandığımız için gururluyuz" ifadelerini kullandı. Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı da takımla gurur duyduğunu belirterek, "Seneye Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağız" diye konuştu.

CEV Kupası’nda Minchanka Minsk’i 3-1’in rövanşında 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Eczacıbaşı VitrA’da antrenör Marco Aurelio Motta açıklamalarda bulundu. Takımının şampiyonluğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Motta, "Bizim için çok güzel bir akşam. Şampiyonluğu hak ettik ve bugün kupayı kazandık. Çok mutlu ve gururluyum. Takımımı tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir ekibiz ve bunu gösterdik. Şimdi bu şampiyonluğun keyfini çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki adımımız da lig için olacak. Tabii ki bugünün keyfini çıkardıktan sonra lige odaklanacağız ve lig şampiyonluğunu da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

FARUK ECZACIBAŞI: "SIRADA ŞAMPİYONLAR LİGİ VAR"

Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şampiyonluk sonrasında sahaya inerek bütün oyuncuları tek tek tebrik etti. Faruk Eczacıbaşı, yaptığı açıklamada şampiyonluk nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu takımla gurur duyuyorum. Oyuncularımın hepsi çok iyi oynadı. Çok mutluyum. Bu kupayı kazandık ve sırada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Seneye bu kupayı da alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(Bora Akyol - Bozhan Memiş /İHA)
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